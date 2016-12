foto Ansa

- Mario Virano è il nuovo capo della delegazione italiana in seno alla Commissione Intergovernativa per la Tav Torino-Lione. La nomina, di competenza del ministro dello Sviluppo e delle Infrastrutture Corrado Passera, è giunta in seguito alle dimissioni di Rainer Masera. Il ministro Passera ha sentitamente ringraziato Masera per il lavoro svolto e ha confermato a Virano "il forte appoggio suo personale e dell'intero governo per la realizzazione della Tav".