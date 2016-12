Milano, Lele Mora resta nel carcere di Opera

foto LaPresse Correlati Diana Mora: "Mio padre non ce la fa più"

Milano, arrestato Lele Mora 18:45 - "È una notizia inventata: nessuno ha mai presentato una richiesta di scarcerazione per il mio assistito". Così Gianluca Maris, il legale di Lele Mora, che si trova nel carcere di Opera dal 20 giugno del 2011, smentisce su Panorama.it le indiscrezioni circolate sulla scarcerazione e sull'arrivo dell'ex agente dei vip nella comunità di don Mazzi.

"Don Mazzi ha fatto sapere di poter ospitare Mora per qualche giorno, ma non è stato avviato nessun protocollo. Solo in futuro sapremo se avrà la possibilità di uscire dal carcere di Opera", ha precisato l'avvocato. Sulla salute del suo assistito, il legale ha detto che "Mora è una persona tranquilla e vuole prendersi le sue responsabilità, seguirà il percorso che prevede la legge".