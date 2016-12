foto LaPresse 13:38 - L'ex ministro delle Politiche agricole e leader del Pid, Saverio Romano, è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza è stata emessa dal Gup di Palermo, Fernando Sestito, che ha processato Romano con il rito abbreviato. Il Gup ha applicato la formula del secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, che prevede l'assoluzione quando la prova manca, è incerta o contraddittoria. - L'ex ministro delle Politiche agricole e leader del Pid, Saverio Romano, è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza è stata emessa dal Gup di Palermo, Fernando Sestito, che ha processato Romano con il rito abbreviato. Il Gup ha applicato la formula del secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, che prevede l'assoluzione quando la prova manca, è incerta o contraddittoria.

Romano in lacrime durante le dichiarazioni spontanee

Davanti al Gup Fernando Sestito l'ex ministro Romano nelle dichiarazioni spontanee al termine del processo aveva sostenuto la sua innocenza. "Non ho mai disonorato la toga, la mia toga è rimasta pulita", ha detto Romano riferendosi alla sua professione di avvocato, abbandonata nel 2003 per dedicarsi alla politica. "Questa toga io voglio lasciarla pulita a mio figlio", ha affermato Romano, che a quel punto si era commosso ed era stato sostenuto dai suoi difensori.



L'avvocato: "Incivile una causa che dura 18 anni"

"Le sentenze non si commentano ma si valutano. Però c'è un'unica amarezza: ci vogliono in Italia dieci anni per una sentenza di primo grado. E' un fatto di inciviltà. L'onorevole Romano è stato indagato per otto anni e ha dovuto aspettare dieci anni per la sentenza". Lo ha detto l'avvocato Raffaele Bonsignore, uno dei legali dell'ex ministro per le Politiche agricole Saverio Romano, dopo l'assoluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.