Meteo, ancora tempo sereno per qualche giorno

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:19 - Nei prossimi giorni vivremo una fase gradevole di questa estate grazie alla ricomparsa dell'anticiclone delle Azzorre che fino a giovedì garantirà bel tempo e un caldo nella norma senza eccessi. Venerdì tornerà a fare molto caldo in tutta Italia, soprattutto al centrosud, mentre al nord già sabato arriveranno i temporali che poi domenica scivoleranno al centro e lunedì anche al sud. - Nei prossimi giorni vivremo una fase gradevole di questa estate grazie alla ricomparsa dell'anticiclone delle Azzorre che fino a giovedì garantirà bel tempo e un caldo nella norma senza eccessi. Venerdì tornerà a fare molto caldo in tutta Italia, soprattutto al centrosud, mentre al nord già sabato arriveranno i temporali che poi domenica scivoleranno al centro e lunedì anche al sud.

Oggi in tutta Italia il tempo sarà bello e soleggiato, salvo dei temporanei annuvolamenti pomeridiani nell’estremo nordest, soprattutto sul settore alpino e prealpino; qualche nuvola innocua interesserà anche la parte settentrionale e occidentale della Sicilia.



Giornata ancora un po’ ventosa per il Maestrale al sud, mentre al centronord e in Sardegna prevarranno le brezze.



Temperature in ulteriore calo al sud: valori massimi in generale nella norma, compresi fra 27 e 33 gradi, e senza il fastidio dell’afa.