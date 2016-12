foto LaPresse

14:28

- Sono riprese all'alba le ricerche in mare di una 29enne, Daniela Usai, di origini sarde ma residente a Roma, scomparsa ieri dal traghetto Aurelia della Tirrenia in navigazione da Civitavecchia a Cagliari. L'ultima volta è stata vista verso le 4 di mattina. La segnalazione per le ricerche della donna, che viaggiava da sola, è giunta quando la nave si trovava poco distante dal porto di Arbatax.