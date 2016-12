Meteo: fino a giovedì sereno da nord a sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 08:50 - La settimana comincerà con clima ventoso in seguito all'arrivo di una corrente da nord che avrà il merito di far affluire aria decisamente più fresca dal Nord Europa. Entro domani le temperature torneranno così a livelli molto più gradevoli da nord a sud. Inoltre, fino a giovedì, la temporanea comparsa del'anticiclone delle Azzorre renderà il tempo stabile, soleggiatao con temperature nella norma per il periodo.

La giornata di oggi sarà soleggiata in gran parte dell’Italia, in modo particolare al nord e nelle regioni del medio e alto Tirreno, dove prevarrà il cielo sereno. Nuvolosità innocua e comunque irregolare si alternerà ad ampie zone soleggiate, interessando le regioni del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno e la Sardegna nord-occidentale.



Il clima sarà ventilato per Bora e Maestrale, con conseguente calo termico anche al Centrosud: valori pomeridiani in generale compresi tra i 26 e i 32 gradi, ma ancora con locali punte fino a 35, 36 gradi lungo i versanti ionici.