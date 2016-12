Giallo sulla sorte del motopesca Fatima II

foto LaPresse 13:37 - E' giallo sulla sorte del peschereccio siciliano "Fatima II": i tre membri italiani dell'equipaggio sono stati trovati su due zattere di salvataggio, al largo delle coste greche, dopo che gli altri uomini a bordo, 2 egiziani e un tunisino, li avrebbero aggrediti, minacciati e costretti sulle zattere per poi fuggire con l'imbarcazione. I naufraghi hanno sentito degli spari e non hanno più visto il comandante. - E' giallo sulla sorte del peschereccio siciliano "Fatima II": i tre membri italiani dell'equipaggio sono stati trovati su due zattere di salvataggio, al largo delle coste greche, dopo che gli altri uomini a bordo, 2 egiziani e un tunisino, li avrebbero aggrediti, minacciati e costretti sulle zattere per poi fuggire con l'imbarcazione. I naufraghi hanno sentito degli spari e non hanno più visto il comandante.

Gli inquirenti non escludono che il comandante possa essere stato ucciso dopo quello che viene definito un ammutinamento, anche se si spera che possa essere trattenuto a bordo del peschereccio.



La ricostruzione dell'equipaggio italiano

Fondamentale per la ricostruzione dei fatti è il racconto dei membri dell'equipaggio "recuperati". I tre hanno detto che i fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato: si trovavano sotto coperta ed hanno udito degli spari. Si sono quindi precipitati fuori, ma il boccaporto era chiuso. Dopo essere riusciti in qualche modo ad aprirlo, si sono trovati di fronte i tre membri stranieri dell'equipaggio, due egiziani e un tunisino, che li avrebbero aggrediti, minacciati e messi sulle due zattere. Fin qui il loro racconto.



Forse una lite a bordo del motopesca

Gli inquirenti sospettano che possa esserci stata una lite a bordo del motopesca tra il comandante italiano e i tre stranieri. Questi si sarebbero dunque impossessati dell'imbarcazione, che ora è ricercata da tutte le guardie costiere dell'area, in particolare quella egiziana, poiché si sospetta che i tre possano essere diretti in Egitto.