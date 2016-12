foto Ansa

01:03

- Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco a Fucecchio, la cittadina in provincia di Firenze al confine con quella di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le vittime sono entrambi albanesi. A portare in ospedale i due è stato il fratello della persona rimasta ferita mentre un altro uomo è giunto già cadavere. Secondo la testimonianza i due sarebbero stati raggiunti da colpi sparati da un'auto in corsa.