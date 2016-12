foto Ap/Lapresse 21:42 - Il centrocampista Valon Behrami, prossimo a trasferirsi al Napoli, a bordo della sua Ferrari bianca è stato coinvolto in un incidente stradale a Firenze. L'auto condotta dal calciatore è stata investita da un'altra macchina che ha compiuto una svolta dove non era consentita, finendo così contro la Ferrari di Behrami. Nell'urto nessuno è rimasto ferito, danni solo alle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Firenze. - Il centrocampista Valon Behrami, prossimo a trasferirsi al Napoli, a bordo della sua Ferrari bianca è stato coinvolto in un incidente stradale a Firenze. L'auto condotta dal calciatore è stata investita da un'altra macchina che ha compiuto una svolta dove non era consentita, finendo così contro la Ferrari di Behrami. Nell'urto nessuno è rimasto ferito, danni solo alle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Firenze.

Il giocatore, in queste ore al centro di un sempre più probabile passaggio al Napoli, a bordo della sua Ferrari bianca si è reso protagonista di un sinistro in Viale Spartaco Lavagnini, all'altezza dell'incrocio con Via Santa Caterina d'Alessandria. Il guidatore dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente sarebbe passato con il rosso e avrebbe effettuato una pericolosa inversione di marcia, causando l'impatto con la vettura di Behrami.



Il mediano svizzero, così come l'altro guidatore, è rimasto fortunatamente illeso, la sua uato ha invece rimediato un'evidente ammaccatura sul lato destro. Sulla Ferrari di Behrami c'era anche un altro centrocampista viola, Andrea Lazzari. I due giocatori hanno poi raggiunto il ritiro della squadra in taxi. Domattina partenza in pulmann per il ritiro a Moena, dove la Fiorentina rimarrà fino all'8 agosto prossimo.