foto Ap/Lapresse Correlati G8, pene ridotte a otto manifestanti

Violenze G8, Manganelli: è l'ora delle scuse

G8 di Genova, i danni dei black bloc 21:00 - Francesco Puglisi e Vincenzo Vecchi, due dei condannati definitivi per le devastazioni del G8 di Genova nel 2001, sono al momento irreperibili. Devono scontare rispettivamente circa 15 e 13 anni di carcere. Le forze dell'ordine che hanno avuto l'incarico di eseguire l'ordine di carcerazione non hanno ancora rintracciato i due. - Francesco Puglisi e Vincenzo Vecchi, due dei condannati definitivi per le devastazioni del G8 di Genova nel 2001, sono al momento irreperibili. Devono scontare rispettivamente circa 15 e 13 anni di carcere. Le forze dell'ordine che hanno avuto l'incarico di eseguire l'ordine di carcerazione non hanno ancora rintracciato i due.

Sabato la Procura generale di Genova aveva emesso gli ordini di carcerazione per cinque dei dieci "no global" imputati per le devastazioni del G8. L'ordine era stato eseguito per Alberto Funaro, condannato a 10 anni e Marina Cugnaschi (12 anni e 3 mesi). Per Ines Morasca, condannata a sei anni e sei mesi, è stata sospesa la carcerazione in quanto ha una figlia piccola.



Gli altri cinque imputati del processo in Cassazione restano invece in libertà, in attesa di affrontare un nuovo giudizio d'appello, ma solo per la "riponderazione" dell'attenuante di "aver agito in suggestione della folla in tumulto".



Vecchi e Puglisi sono dunque quelli che hanno avuto la pena più alta. Per loro, come per Cugnaschi, vi sarà tuttavia uno sconto compreso tra i 9 e i 12 mesi per l'annullamento della condanna di detenzione di molotov.



Il legale di Francesco Puglisi: "No comment"

"Non ho alcuna dichiarazione da rilasciare": in questi termini l'avvocato Laura Tartarini di Genova, ha commentato il fatto che il suo assistito Francesco Puglisi non sia ancora stato rintracciato dalle forze dell'ordine che devono eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Genova. "Non ho alcun commento da fare" ha ribadito l'avvocato.



Roma, danni a banca: "Alberto Libero"

La banca Unicredit di viale Somalia, a Roma, è stata danneggiata la notte scorsa da ignoti che hanno rotto le vetrine dell'istituto con un martello. Rinvenuta anche una scritta di due metri per 50 cm circa, con della vernice di colore viola con le seguenti frasi: "I saccheggiatori siete voi" e "Alberto libero", il tutto siglato da un cerchio al cui interno è stata disegnata una "A". Il riferimento potrebbe essere ad Alberto Funaro, il no global che si è costituito dopo essere stato condannato dalla Corte di Cassazione per i fatti accaduti al G8 di Genova nel 2001.