19:08

- Tre membri dell'equipaggio di un peschereccio siciliano sono stati soccorsi a bordo di due zattere di salvataggio e stanno per raggiungere Creta a bordo di una motovedetta della Guardia costiera greca. A bordo del motopesca ci sarebbero state altre quattro persone (tre delle quali straniere) che non si sa che fine abbiano fatto: l'imbarcazione, a quanto risulta, non è affondata.