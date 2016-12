Meteo, arriva l'anticiclone "buono"

20:12

- Al nord temporali, al sud il caldo di tipo africano che imperversa sull'Italia da giorni. E' la situazione climatica sulla penisola per il week end, da domani invece l'intero Paese godrà di aria più fresca con l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre. Oggi invece l'ultimo colpo di coda di "Minosse" al sud: si supereranno 38 gradi in Sardegna, 41 in Sicilia, Basilicata e Puglia.