- Un giovane è morto annegato in provincia di Ragusa. Si tratta di Salvatore Refano, 31 anni, di Vittoria, che era entrato in acqua nel tratto di mare davanti a Costa Eubea, una località sulla costa ragusana. Agli amici aveva detto che sarebbe andato a fare un bagno. Questi non lo hanno visto rientrare e, preoccupati, lo hanno cercato in spiaggia, dove hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo.