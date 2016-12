foto LaPresse Correlati I costi della casta

Scarcerata la moglie di Luigi Lusi 15:41 - Non intendono procedere, alla Procura di Roma, nei confronti degli ex esponenti della Margherita, Francesco Rutelli ed Enzo Bianco, in seguito a quanto affermato contro di loro durante gli interrogatori dall'ex tesoriere Luigi Lusi. I pm indagheranno, invece, quest'ultimo, per calunnia proprio in relazione alle accuse mosse, dopo il suo arresto, contro gli ex vertici Dl. - Non intendono procedere, alla Procura di Roma, nei confronti degli ex esponenti della Margherita, Francesco Rutelli ed Enzo Bianco, in seguito a quanto affermato contro di loro durante gli interrogatori dall'ex tesoriere Luigi Lusi. I pm indagheranno, invece, quest'ultimo, per calunnia proprio in relazione alle accuse mosse, dopo il suo arresto, contro gli ex vertici Dl.

Lusi è stato così iscritto dalla Procura sul registro degli indagati anche per il reato di calunnia. In particolare l'accusa si riferisce ad alcune dichiarazioni rese dal senatore, sempre in carcere a Rebibbia, per un presunto accordo con lo scopo di dividersi i fondi dell'ex partito.



I legali della Margherita: "Bene la nuova indagine, infondate le sue parole"

Positiva la reazione del legale della Margherita, Alessandro Diddi, che commenta così le ultime mosse della Procura. "Ci attendevamo una decisione così. E' segno della coerenza della Procura di Roma, che sta indagando su questo caso delicato. Abbiamo sempre percorso un sentiero che porta a questo, documentando l'infondatezza delle sue parole. La Procura si doveva trovare davanti a un bivio: se accusare lui di calunnia o se iscrivere anche altri nel registro degli indagati".



Rutelli: "Soldi rubati tornino a cittadini"

"Sono stati mesi di sofferenza. Ma in Italia chi è vittima di reati può e deve avere fiducia nella giustizia. Il cerchio sarà chiuso solo col ripristino dei danni che ho e abbiamo subito e il recupero di tutti i soldi rubati alla Margherita, che andranno allo Stato, cioè ai cittadini italiani". Così Francesco Rutelli, dopo aver appreso le decisioni della Procura della Repubblica di Roma di indagare anche per calunnia l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi.