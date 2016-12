Meteo, ancora caldo e afa fino a lunedì

foto Meteo.it Correlati Da lunedì arriva il "bello" dell'estate

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:58 - L'ondata di caldo in atto sulla nostra penisola è già divenuta marginale in gran parte del Nord per effetto dei numerosi temporali. Nel resto del Paese continuerà a fare molto caldo per tutto il fine settimana con massime vicine ai 40 gradi al Sud, Sicilia compresa. All'inizio della settimana l'Anticiclone delle Azzorre metterà fine al caldo intenso in tutte le regioni e regalerà il volto migliore dell'estate con sole e clima ovunque piacevole.

Oggi il tempo sarà bello e soleggiato in quasi tutto il Centrosud, in Romagna e nell'Emilia centro-orientale. Altra giornata instabile invece in gran parte del Nord con rovesci e temporali inizialmente sulle zone alpine ma in graduale estensione anche a buona parte delle pianure fra Piemonte, Lombardia e Venezie. Nubi sparse e qualche pioggia anche tra Liguria di levante ed estremo settore nord della Toscana.



Temperature stazionarie al Nordovest, in lieve aumento altrove. Molto caldo in Emilia Romagna e al Centrosud con punte oltre i 35 gradi, vicine ai 40 nelle Isole maggiori. Venti meridionali in rinforzo al Nord e regioni occidentali.



Le previsioni per domani

Domani ancora soleggiato al Centrosud, ampie schiarite anche al Nordovest, salvo una lieve instabilità sui monti. Nuovamente instabile al Nordest con temporali che nel corso della giornata non interesseranno solo Alpi orientali e Venezie, ma anche l'Emilia Romagna. Clima di nuovo molto caldo in molte zone del Centrosud con massime che tornano ad avvicinarsi ai 40 gradi sui versanti ionici.