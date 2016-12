foto Ansa

- La Guardia di finanza di Varese ha scoperto una maxi evasione da 29 milioni di euro da parte di una società immobiliare. A far partire l'inchiesta delle Fiamme gialle è stata l'individuazione di movimentazioni bancarie anomale per importi consistenti sul conto corrente della società, che è poi risultata aver omesso le dichiarazioni dei redditi e Iva per gli anni di imposta 2007 e 2008.