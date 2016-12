Taormina: "La Franzoni non mi ha pagato"

foto Ansa

07:43

- "Cogne mi ha portato jella. Dalla famiglia Franzoni non ho guadagnato neppure un euro. Anzi, sto per fare un'azione giudiziaria, voglio sequestrare la villa di Cogne. Mi devono dare circa 800 mila euro". Lo ha detto Carlo Taormina, l'ex difensore di Annamaria Franzoni nella vicenda di Cogne e della morte del piccolo Samuele. Parlando alla Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio24, l'avvocato ha manifestato un profondo disappunto per il mancato pagamento. "Per me resta innocente però mi deve dare i soldi. C'é la casa. È una bella casa ma è maledetta, non ci dormirei mai. Se la prendo la rivendo subito".