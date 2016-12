Conte:"Sono contento, ho chiarito tutto"

foto SportMediaset

19:25

- "Sono contento, ho sicuramente chiarito tutto e sono totalmente soddisfatto". Queste le parole dell'allenatore della Juventus Antonio Conte, appena uscito dagli uffici di via Po, a Roma, dove è stato ascoltato dalla Procura federale nell'ambito dell'inchiesta sportiva sul calcioscommesse. "Finalmente ho potuto raccontare la verità e da stasera torno in Valle d'Aosta a fare quello che mi riesce meglio e vincere con la Juventus". L'allentaore è stato ascoltato per circa 4 ore in relazione agli episodi legati alla stagione 2010-2011 quando sedeva sulla panchina del Siena.