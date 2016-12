foto Olycom

- I giudici della quarta sezione penale di Milano che si occupano del processo Ruby hanno deciso di non infliggere una multa a Nicole Minetti per la sua assenza in tribunale. Minetti avrebbe dovuto essere sentita in qualità di teste-imputato in un procedimento connesso, invece non si è presentata perchè, ha spiegato il suo avvocato Pasquale Pantano, impegnata in una visita medica a Parigi. Il processo è stato quindi rinviato al 5 ottobre.