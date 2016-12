Giorni contati per l'afa: da lunedì l'Italia respira

foto Meteo.it Correlati Meteo: si allenta la morsa del caldo

La situazione in Europa 09:41 - Con il graduale indebolimento dell'alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano in questa ultima parte della settimana correnti relativamente più fresche di origine atlantica riusciranno a raggiungere l’Italia, accompagnate da nuvole e un po' di temporali al Nord; entro la giornata di lunedì terminerà ovunque questa ondata di caldo intenso. - Con il graduale indebolimento dell'alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano in questa ultima parte della settimana correnti relativamente più fresche di origine atlantica riusciranno a raggiungere l’Italia, accompagnate da nuvole e un po' di temporali al Nord; entro la giornata di lunedì terminerà ovunque questa ondata di caldo intenso.

Quindi oggi nuvole al Nord, anche se alternate a momenti di tempo bello: nel corso del giorno rovesci e temporali, localmente anche forti, bagneranno Alpi e Triveneto; fra sera e notte qualche acquazzone anche sul Levante Ligure. Prevalenza di tempo bello invece al Centrosud e Isole. Temperature massime in lieve calo in gran parte d'Italia, ma comunque ancora elevate in molte zone del Centrosud. Venti moderati occidentali sui mari di ponente.



Fine settimana piuttosto nuvoloso al Nord, con un po' di temporali soprattutto su Alpi e Triveneto; in generale bello al Centrosud e Isole. Temperature in calo, soprattutto domenica, nelle regioni settentrionali; ancora caldo intenso in molte zone del Centrosud, dove solo lunedì arriverà una bella rinfrescata.