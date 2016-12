foto Ansa Correlati Tav, Figaro: "Francia pensa a stop" 21:10 - Dopo le voci, arriva la conferma ufficiale. Parigi sta riesaminando i progetti delle linee ferroviarie ad alta velocità, tra cui anche la Tav. "La Torino-Lione ha un'importanza maggiore, diversa dagli altri, ma per poter passare alla sua realizzazione servono nuovi finanziamenti dell'Ue", ha riferito il governo francese. "Data la crisi economica, serve un nuovo accordo con l'Italia e con Bruxelles su questa vicenda", ha aggiunto l'esecutivo. - Dopo le voci, arriva la conferma ufficiale. Parigi sta riesaminando i progetti delle linee ferroviarie ad alta velocità, tra cui anche la Tav. "La Torino-Lione ha un'importanza maggiore, diversa dagli altri, ma per poter passare alla sua realizzazione servono nuovi finanziamenti dell'Ue", ha riferito il governo francese. "Data la crisi economica, serve un nuovo accordo con l'Italia e con Bruxelles su questa vicenda", ha aggiunto l'esecutivo.

"Il lancio dei lavori definitivi necessita di un forte impegno finanziario da parte dell'Unione europea", ha detto ancora la fonte, senza tuttavia quantificare la somma di questo contributo. "La Torino-Lione è un progetto che ha dimensioni europee e un importante interesse ambientale", sottolineano ancora a Parigi, spiegando che proprio per questo serve "un altro accordo tra le parti he comprenda nuovi contributi da parte di Bruxelles", visto che è la stessa Unione europea a chiedere agli Stati membri un maggiore rigore finanziario.



"Il progetto è a un tale stadio di avanzamento in cui bisogna prendere una decisione definitiva", precisano a Parigi.