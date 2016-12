foto Facebook Correlati Padova, pirata travolge pallavolista 12:07 - Si è conclusa la caccia al camion pirata che a Mestrino (Padova) ha travolto e ucciso una 23enne. La ragazza, Francesca Fincato, stava attraversando sulle strisce pedonali, dopo essere appena scesa da un pullman, quando è stata investita e uccisa dal camion. Grazie alla testimonianza di una passante gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo, un uomo residente a Messina, che è stato rintracciato e arrestato nel Vicentino. - Si è conclusa la caccia al camion pirata che a Mestrino (Padova) ha travolto e ucciso una 23enne. La ragazza, Francesca Fincato, stava attraversando sulle strisce pedonali, dopo essere appena scesa da un pullman, quando è stata investita e uccisa dal camion. Grazie alla testimonianza di una passante gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo, un uomo residente a Messina, che è stato rintracciato e arrestato nel Vicentino.

La polizia stradale di Padova ha subito disposto posti di blocco in tutto il Veneto e anche in Emilia per rintracciare l'autoarticolato, riuscendo a bloccare l'uomo venerdì mattina a Campiglia dei Berici, nel vicentino. Si tratta di un 33enne residente a Messina, di cui la Polstrada al momento non ha fornito le generalità. Dopo i primi dinieghi, l'uomo ha ammesso l'accaduto e ha detto di essere fuggito per paure delle conseguenze. E' stato arrestato per omissione di soccorso e omicidio colposo.



Francesca, diplomata al Tito Livio e laureata il 21 marzo scorso in Giurisprudenza a Padova come consulente del lavoro, è stata una giocatrice di pallavolo fin da giovanissima. Dopo aver militato per anni nella squadra locale di Mestrino, nell'ultima stagione aveva giocato nella squadra dell'Abano in prima divisione femminile.