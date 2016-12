foto Ansa

13:56

- Al termine dei 50 giorni della custodia cautelare è stata chiesta la proroga "per alcuni giorni" per la detenzione in cella di Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo di Benedetto XVI arrestato per il furto di documenti riservati. Lo ha riferito il portavoce vaticano Federico Lombardi in un briefing con la stampa.