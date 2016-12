foto Meteo.it Correlati Le previsioni dei prossimi giorni 09:52 - Oggi tempo instabile al Nord con leggero calo termico, mentre rimane intenso il caldo al Sud. Venerdì temperature quasi ovunque in diminuzione. L'alta pressione dell'anticiclone nord-africano ha cominciato a indebolirsi. Oggi un nucleo di aria fresca atlantica lambirà la penisola portando qualche temporale al Nord-est e nelle zone interne del Centro-sud, con un lieve calo delle temperature al Centro-nord. - Oggi tempo instabile al Nord con leggero calo termico, mentre rimane intenso il caldo al Sud. Venerdì temperature quasi ovunque in diminuzione. L'alta pressione dell'anticiclone nord-africano ha cominciato a indebolirsi. Oggi un nucleo di aria fresca atlantica lambirà la penisola portando qualche temporale al Nord-est e nelle zone interne del Centro-sud, con un lieve calo delle temperature al Centro-nord.

Domani, grazie a venti relativamente più freschi, anche al Sud il caldo intenso inizierà ad attenuarsi.



Oggi previste nuvole al Nord-est, anche se si alterneranno a sprazzi di sole, con temporali e rovesci qua e là sulle Alpi e, fra la sera e la notte, anche sulle pianure del Triveneto. Un po' di nubi pomeridiane accompagnate da qualche improvviso temporale anche su Appennino e Puglia, con prevalenza di cielo sereno altrove.



Temperature massime in leggera diminuzione al Centro-nord, senza grandi variazioni al Sud, dove il caldo sarà ancora intenso, con punte anche prossime a 40 gradi. Moderato Maestrale sulla Sardegna.



Sempre domani il cielo sarà in generale nuvoloso su gran parte del Nord, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a tratti, anche su Veneto, Friuli e Venezia Giulia. In generale bello nel resto d'Italia. Temperature quasi ovunque in calo: caldo in attenuazione anche nelle regioni meridionali.