Meteo, caldo intenso al Centrosud e in Emilia

Infografica 08:14 - Caldo intenso al Centrosud e in Emilia Romagna. Temperature in lieve calo e temporali al Nord. Aria più fresca da venerdì. L'alta pressione africana continua a portare sole e caldo intenso soprattutto al Centrosud e in Emilia Romagna. Al Nord continua un po' di instabilità. Venerdì venti di Maestrale attenueranno i picchi di calore più intensi al Sud e nelle Isole.

Oggi inizio di giornata con il bel tempo, a parte della nuvolosità in transito al Nord. Dal pomeriggio nubi e qualche temporale sulle Alpi, tranne quelle occidentali, temporali anche su alto Piemonte, Prealpi lombarde e pianura friulana. In prevalenza sereno nel resto d'Italia, ma con nubi innocue in Sardegna.



Temperature con punte di 35-40 C° al Centrosud e in Emilia Romagna.