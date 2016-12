"Va al di là di ogni intenzione provocare una cosa così - afferma Schettino - perché alla fine, nell'incidente, non solo viene identificata la nave e un'azienda, viene identificato il comandante e quindi è normale che io debba chiedere scusa a tutti come rappresentante di questo sistema".

In merito alla scelta di non aver dato subito l'allarme generale, come anticipato dal Tg5, il comandante ha detto: "Non mi sono pentito di non aver dato subito l'allarme generale. Sarebbe stata quella un'imprudenza. Far fermare la nave per mettere a mare le scialuppe, per evitare danni alle scialuppe in un fondale di 100 metri dove la nave sarebbe poi, purtroppo, sicuramente affondata. Se siamo qui oggi a discutere di questo è proprio perché io ho fatto delle scelte da comandante".