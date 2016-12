Meteo, caldo africano fino al week end

foto Meteo.it Correlati Infografica 09:26 - L’alta pressione africana continuerà a portare sole e caldo intenso soprattutto al Centrosud e in Emilia Romagna, mentre il resto del Nord vedrà più nubi e qualche temporale soprattutto su Alpi e alta pianura. Questa ondata di caldo si protrarrà fino al weekend, quando aria più fresca riuscirà a raggiungere le nostre regioni determinando un generale calo termico. - L’alta pressione africana continuerà a portare sole e caldo intenso soprattutto al Centrosud e in Emilia Romagna, mentre il resto del Nord vedrà più nubi e qualche temporale soprattutto su Alpi e alta pianura. Questa ondata di caldo si protrarrà fino al weekend, quando aria più fresca riuscirà a raggiungere le nostre regioni determinando un generale calo termico.

Oggi bel tempo al Centrosud e inizialmente anche in gran parte del Nord; un po’ di nuvolosità tra Lombardia e Nordest con qualche rovescio sui rilievi. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Val d’Aosta, Piemonte, Alpi orientali e alta pianura fra Veneto e Friuli.



In serata temporali anche su Alpi centrali e pianura lombarda. Caldo intenso con temperature massime fino a 35-40°C in molte zone dell’Emilia Romagna e del Centrosud.