Meteo, arriva la terza fiammata africana: continuano a crescere le temperature

La situazione in Europa 08:06 - Giornata caratterizzata dal bel tempo in gran parte del Paese. Un po’ di nuvole, come di consueto, interesseranno le zone alpine soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando saranno accompagnate da rovesci e temporali più probabili sulle Alpi orientali. Qualche cumulo innocuo si formerà anche lungo l’Appennino e qualche velatura transiterà in Sardegna e qua e là al Centrosud. Caldo e afa in ulteriore lieve crescita. - Giornata caratterizzata dal bel tempo in gran parte del Paese. Un po’ di nuvole, come di consueto, interesseranno le zone alpine soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando saranno accompagnate da rovesci e temporali più probabili sulle Alpi orientali. Qualche cumulo innocuo si formerà anche lungo l’Appennino e qualche velatura transiterà in Sardegna e qua e là al Centrosud. Caldo e afa in ulteriore lieve crescita.

Massime in generale fra 27 e 32 gradi in gran parte del Nord, fra 32 e 36 gradi in Veneto, Emilia Romagna, al Centrosud e Isole, ma con punte fino a 40 gradi e oltre in Puglia, Sicilia e Sardegna.



Domani, e per buona parte della settimana, l’alta pressione africana occuperà la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo bello e soleggiato ma anche caldo intenso, specie al Centrosud e nelle Isole maggiori dove in alcune località si potranno raggiungere punte di 40 gradi e oltre.