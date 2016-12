foto Dal Web

21:34

- Un airbus della compagnia spagnola Vuelig è stato costretto a compiere un atterraggio d'emergenza a Pisa poco dopo il decollo a causa di alcuni problemi agli alettoni. Il volo era diretto a Barcellona e ora alcune decine di passeggeri, tutti illesi, si trovano in aerostazione in attesa di conoscere quando potranno ripartire. Lo scalo è rimasto chiuso per mezz'ora causando lievi ritardi anche per gli altri voli in arrivo e partenza.