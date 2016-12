foto LaPresse

19:31

- "De Gennaro prova dolore, ma non chiede scusa". Così Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso durante il G8 del luglio 2001 a Genova, commenta le frasi di De Gennaro, allora capo della Polizia sulla sentenza della Cassazione sulle violenze alla Diaz."Lui era il più alto in grado e quindi lui dovrebbe sentire su di sé tutte le responsabilità di quanto accaduto quella notte. Non mi sembra che nelle sue parole ci sia questo", ha concluso.