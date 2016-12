foto Ansa

19:20

- Aveva provato, invano e per tutta la notte, di contattare la sua ex fidanzata attraverso sms e telefonate. Così, dopo gli inutili tentativi, all'alba è andato davanti alla casa di lei e si è ucciso, sparandosi un colpo di pistola. E' accaduto in un piccolo centro del Friuli, a Ramanzacco (Udine). La vittima è un uomo di 42 anni e viveva in un frazione vicina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.