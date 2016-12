foto Dal Web

15:17

- I saldi estivi non stanno andando bene e si registrano dati negativi sul fronte delle presenze e delle vendite. Lo afferma il Codacons, che sta monitorando l'andamento degli sconti nelle principali città italiane. Secondo l'associazione consumatori "appare infatti in ulteriore calo il numero di italiani a caccia d'affari e dati negativi fanno registrare anche le vendite, in diminuzione mediamente del 20% rispetto al 2011".