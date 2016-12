Milano, a 4 anni esce di casa e prende il bus

foto Dal Web 15:05 - Ha preso le chiavi di casa ed è uscito indisturbato: poi è salito su un autobus ed è stato notato dall'autista Atm che ha chiesto l'ausilio della Polizia Locale. Così, un bimbo di 4 anni e mezzo è stato riportato a casa e riconsegnato alla sua mamma. E' successo in via Padova, alla periferia della città. - Ha preso le chiavi di casa ed è uscito indisturbato: poi è salito su un autobus ed è stato notato dall'autista Atm che ha chiesto l'ausilio della Polizia Locale. Così, un bimbo di 4 anni e mezzo è stato riportato a casa e riconsegnato alla sua mamma. E' successo in via Padova, alla periferia della città.

La pattuglia della Polizia Locale, composta da due agenti donne, è stata allertata dal conducente Atm che ha notato il piccolo da solo a bordo del mezzo. Le agenti, dopo aver cercato di instaurare un rapporto di fiducia con il bambino, hanno tentato di farsi indicare dove fosse l'abitazione, ma il bambino non ha saputo dare le indicazioni necessartie.



La pattuglia ha quindi percorso a ritroso il tragitto della linea 56 fino ad arrivare al Parco Trotter dove sono state controllate, senza esito, le scuole estive. Ritornando in via Padova, il bimbo ha poi indicato un portone poco distante che, alla prova delle chiavi, si è rivelato quello giusto.



Le agenti hanno riconsegnato il bimbo alla madre che, uscita di casa per recarsi al lavoro, lo aveva lasciato in custodia allo zio di 16 anni: il ragazzo, che si era addormentato, non si è accorto dell'allontanamento del nipote fino all'arrivo della Polizia Locale. L'accaduto è stato segnalato al Tribunale dei Minori e ai Servizi sociali.