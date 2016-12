Meteo, ancora sole e caldo sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Infografica 07:49 - Oggi, e per gran parte della settimana che sta per iniziare, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo bello e soleggiato ma anche caldo intenso, specie al Centrosud e Isole dove in alcune località si raggiungeranno anche punte di 40 gradi e oltre. - Oggi, e per gran parte della settimana che sta per iniziare, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo bello e soleggiato ma anche caldo intenso, specie al Centrosud e Isole dove in alcune località si raggiungeranno anche punte di 40 gradi e oltre.

Quindi oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia, con qualche nuvola in più solo su zone alpine e Piemonte: nel corso del pomeriggio isolati rovesci e temporali bagneranno le Alpi Centrali e Orientali.



Temperature in crescita e piuttosto elevate già dal mattino: massime in generale comprese fra 29 e 36, ma con qualche punta anche di 37-38 gradi al Centrosud e Isole. Venti per lo più di debole intensità.