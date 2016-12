foto Dal Web

- Partenza in salita per gli acquisti. Nemmeno i saldi infatti sono riusciti a dare una scossa alle vendite né a Roma né a Milano per questa prima giornata di sconti. La crisi e il caldo hanno frenato gli assalti ai negozi. Gli unici acquirenti a fare le file sono per la gran parte stranieri, in particolare arabi e orientali. Secondo la Federconsumatori, dopo la debacle del 2011, "anche quest'anno ci sarà un calo delle vendite del 7-8%".