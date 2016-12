foto Ansa 16:45 - La Guardia di finanza ha individuato in Svizzera 12 milioni di euro che sarebbero nelle disponibilità di Massimo Ciancimino, figlio di don Vito, ex sindaco mafioso di Palermo, morto dieci anni fa. La Procura ha già presentato rogatoria con lo scopo di sequestrare e poi confiscare il denaro che potrebbe far parte del tesoro di don Vito, su cui le Fiamme gialle indagano da mesi. - La Guardia di finanza ha individuato in Svizzera 12 milioni di euro che sarebbero nelle disponibilità di Massimo Ciancimino, figlio di don Vito, ex sindaco mafioso di Palermo, morto dieci anni fa. La Procura ha già presentato rogatoria con lo scopo di sequestrare e poi confiscare il denaro che potrebbe far parte del tesoro di don Vito, su cui le Fiamme gialle indagano da mesi.

"Qualunque somma si dovesse trovare la darò in beneficenza ai terremotati e alle famiglie delle vittime della mafia". Lo ha annunciato Ciancimino jr commentando il ritrovamento, in Svizzera, del denaro che potrebbero essere una parte del tesoro accumulato dal padre. "Se questa fuga di notizie - ha proseguito - nasconde il tentativo da parte di qualche Procura di condizionare le mie dichiarazioni ai pm sulla trattativa hanno sbagliato".



Condannato a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni per riciclaggio dei beni del padre, Massimo Ciancimino è anche indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia di cui è comunque uno dei principali testimoni.



Chi indaga sul "tesoro di don Vito" ha già confiscato 60 milioni di euro, somma che rappresenta, secondo gli investigatori, solo una minima parte delle immense fortune accumulate dall'ex sindaco di Palermo con le tangenti del cosiddetto "sacco" edilizio del capoluogo dell'Isola. Altre ricerche sono in corso in Romania, dove amici del figlio di don Vito hanno ricomprato una società che controlla una discarica da 300 milioni e reinvestito denaro di provenienza sospetta.