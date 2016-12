Meteo, nuova ondata di caldo record

foto Meteo.it Correlati Temperature oltre i 40 gradi

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:03 - Fine settimana di sole e caldo in quasi tutta l'Italia per il terzo rinforzo dell'alta pressione di matrice africana che a inizio della prossima settimana porterà un'ondata di caldo intenso al Centrosud, con punte massime poco sopra i 40 gradi in Puglia e Isole. - Fine settimana di sole e caldo in quasi tutta l'Italia per il terzo rinforzo dell'alta pressione di matrice africana che a inizio della prossima settimana porterà un'ondata di caldo intenso al Centrosud, con punte massime poco sopra i 40 gradi in Puglia e Isole.

Oggi nubi sparse al mattino al Nord, ma in allontanamento già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo, con ancora della nuvolosità su Alpi e Friuli Venezia Giulia, ma con rischio solo di brevi rovesci. Temperature massime comprese tra 27 e 34 gradi.



Domenica: bel tempo, ma con delle nuvole e qualche pioggia al mattino in Valle d’Aosta, alto Piemonte e laghi lombardi. Nel pomeriggio ancora delle nubi solo sulle Alpi, sereno altrove, con qualche velatura in Sardegna. Temperature in aumento.