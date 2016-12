foto Dal Web 08:34 - Dopo la partenza anticipata di Basilicata e Molise una settimana fa, i saldi estivi scattano oggi in tutta Italia. Confcommercio, pur "non prevedendo una stagione particolarmente entusiasmante" a causa della crisi che deprime i consumi, stima una spesa di 250 euro a famiglia. Secondo Federconsumatori e Adusbef, solo una famiglia su tre approfitterà degli sconti di fine stagione. - Dopo la partenza anticipata di Basilicata e Molise una settimana fa, i saldi estivi scattano oggi in tutta Italia. Confcommercio, pur "non prevedendo una stagione particolarmente entusiasmante" a causa della crisi che deprime i consumi, stima una spesa di 250 euro a famiglia. Secondo Federconsumatori e Adusbef, solo una famiglia su tre approfitterà degli sconti di fine stagione.

Federconsumatori: "Ne approfitterà una famiglia su tre"

"Alla luce della grave caduta del potere di acquisto delle famiglie, l'andamento dei saldi non potrà che essere estremamente negativo. Dopo il vero e proprio andamento disastroso registrato lo scorso anno (con una cadute del 9,5%), quest'anno si prevede un ulteriore contenimento, stimabile attorno al -7% -8%". Lo sottolinea Federconsumatori chespiega: "Sarà appena una famiglia su tre ad acquistare a saldo (pari a circa 8.100 famiglie). La spesa media di ciascuna famiglia secondo la nostra indagine si attesterà a circa 127 euro a famiglia, comportando così un giro di affari pari a 1,16 miliardi".



Confcommercio: "Spesa di 250 euro a famiglia"

Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia, in occasionedei saldi, spenderà in media 248 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento e accessori, circa 100 euro a testa, per un valore complessivo di 3,7 miliardi di euro pari al 12% del fatturato annuo del settore.



"I consumi nel settore moda - sottolinea Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio - non sembrano poter crescere neppure con i saldi. Va detto, però, che pur non prevedendo una stagione particolarmente entusiasmante, si stima un calo del 9%, passando da uno scontrino medio di 114 euro a persona del 2011 ad una spesa media di 103 euro nei saldi estivi 2012".



Asso-consum: "Settecento avvocati contro i saldi-truffa"

Asso-consum invita i consumatori a stare attenti ai soprusi e a segnalarli. "Assoconsum - afferma il Presidente Daniela Perrotta - è a disposizione di tutti i cittadini che vogliano segnalare irregolarità e abusi relativi al periodo dei saldi. L'associazione mette a disposizione di tutti i cittadini l'assistenza gratuita di 700 avvocati per vigilare sulla correttezza nell'applicazione degli sconti".