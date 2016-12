foto Facebook Correlati Tutto sullo scandalo Calcioscommesse

Doni, nuova vita a Palma di Maiorca 13:12 - Nuova vita per Cristiano Doni, l'ex capitano dell'Atalanta indagato per lo scandalo calcioscommesse, che, ormai lontano dai campi di calcio, sembra aver trovato nuovo lustro nella "movida" di Palma di Maiorca. L'ex calciatore ha infatti aperto un locale, il Chiringo Palmanova. Ma se gli avventori della vita notturna dell'isola non sembrano farsi troppi problemi per il passato di Doni, in rete insorgono i tifosi.

Il locale sembra destinato a diventare un punto di riferimento: le foto dell'inaugurazione, pubblicate dal sito spagnolo eventone.es, mostrano infatti una serata più che riuscita e un Cristiano Doni sorridente e lontano dai guai giudiziari.



Ma i tifosi ed ex supporter del capitano dell'Atalanta, non sembrano ben disposti, verso questo nuovo capitolo della vita di Doni: tra chi si lascia andare al sarcasmo e, vedendo la foto dell'ex giocatore attorniato da belle ragazze, commenta con un laconico "sembra proprio pentito...", a chi non risparmia qualche insulto.