Meteo, nuova rimonta africana nel week end

La situazione in Europa 08:44 - Oggi e domani tempo instabile al Nord, con numerosi improvvisi temporali, per il passaggio di fresche correnti atlantiche; in prevalenza bello invece al Centrosud lambito dall'alta pressione. Nel fine settimana bel tempo e caldo intenso quasi ovunque, con l'alta pressione africana che occuperà tutta la Penisola.

Quindi oggi al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi; isolati brevi temporali probabili anche sulla pianura lombardo-veneta, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Nord, anche se alternate a sprazzi di sole: temporali sparsi sulle Alpi e qua e là, a macchia di leopardo, anche sulle pianure del Piemonte; in serata qualche temporale anche su pianura lombarda ed Emilia Occidentale. Al Centrosud e Isole prevalenza di tempo bello anche nel pomeriggio.



Temperature in lieve calo al Nord, pressoché stazionarie altrove: massime in generale comprese fra 25 e 33 gradi, con qualche punta fino a 34 gradi al Centrosud. Venti per lo più deboli.



Le previsioni di venerdì

Giornata piuttosto nuvolosa al Nord, con temporali che nel corso del giorno si formeranno qua e là su quasi tutte le regioni fatta eccezione per Liguria, Venezia Giulia e Romagna; in generale bello nel resto d’Italia, a parte pochi brevi temporali pomeridiani sull’Appennino. Temperature quasi invariate.