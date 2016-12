Il Papa conferma la sua fiducia a Bertone

foto Ansa Correlati Tutto su Vatileaks

13:38

- Benedetto XVI ha scritto al Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Vaticano, per rinnovargli la sua fiducia. "Avendo notato con rammarico le ingiuste critiche levatesi verso la Sua persona, intendo rinnovarLe l'attestazione della mia personale fiducia - scrive il Pontefice -. Desidero esprimerLe profonda riconoscenza per la Sua discreta vicinanza e per il Suo illuminato consiglio, che ho trovato di particolare aiuto in questi ultimi mesi".