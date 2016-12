Tragedie in mare, le regole di Gianluca Genoni

foto Ap/Lapresse 22:18 - Dopo questo tragico weekend di incidenti subacquei e dopo aver risposto a molti curiosi sulla pericolosità delle attività subacquee, mi sento in dovere, di raccomandare a tutti gli appassionati di mare di farlo sempre con la massima prudenza. L'attività subacquea in genere è una delle attività ricreative/ sportive più sicure in assoluto, praticata in Italia da decine di migliaia di appassionati, che però sale agli onori della cronaca solo in occasione di tragedie come quelle avvenute nei giorni scorsi, ma per andare in mare in sicurezza basta rispettare alcune regole fondamentali: - Dopo questo tragico weekend di incidenti subacquei e dopo aver risposto a molti curiosi sulla pericolosità delle attività subacquee, mi sento in dovere, di raccomandare a tutti gli appassionati di mare di farlo sempre con la massima prudenza. L'attività subacquea in genere è una delle attività ricreative/ sportive più sicure in assoluto, praticata in Italia da decine di migliaia di appassionati, che però sale agli onori della cronaca solo in occasione di tragedie come quelle avvenute nei giorni scorsi, ma per andare in mare in sicurezza basta rispettare alcune regole fondamentali:

Prima di immergersi, frequentare sempre un corso tenuto da un istruttore qualificato: diffidate da corsi fatti in pochi giorni. Fate immersioni sempre solo secondo le vostre capacità senza desiderare di emulare i più esperti.



Non andate mai in mare da soli, nelle attività subacquea bisogna sempre rispettare il sistema di coppia, solo così i piccoli imprevisti, che possono sempre verificarsi in un ambiente che non è il nostro naturale, si risolvono con facilità. Questi stessi inconvenienti se affrontati da soli possono trasformarsi in pericolosi incidenti, e questo vale anche, e soprattutto, per i pescatori in apnea che, troppo spesso, pur di non condividere con un compagno i propri posti segreti di pesca, si avventurano in mare da soli.



Andate sempre in mare con una cosiddetta boa segna sub: rendersi ben visibili alle imbarcazioni ci garantisce una maggiore tranquillità, anche se molte persone inesperte e incoscienti, che a malapena riconoscono la boa segna sub da un normale gavitello, in estate si trasformano in comandanti di alto bordo.

Gianluca Genoni