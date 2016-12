- Momenti di tensione al Palazzo di Giustizia di Taranto durante l'udienza del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi. Gli avvocati difensori non si sono dati nemmeno la mano prima dell'inizio dei lavori. Intanto ecco in esclusiva uno stralcio di un'intercettazione telefonica che riguarda Giovanni Buccolieri, il fioraio che prima ha raccontato di aver assistito al sequestro della ragazzina e poi ha invece ritrattato, sostenendo di aver sognato tutto.

L'INTERCETTAZIONE DEL FIORISTA IN ESLUSIVA SU TGCOM24



Il medico legale: "Sarah Uccisa con una cintura"

"La ragazzina fu strangolata con una cintura larga circa due centimetri e mezzo che ha lasciato un solco sul collo. La morte sopraggiunse in due-tre minuti per asfissia". Lo ha detto il medico legale Luigi Strada nel corso della diciannovesima udienza del processo. Nell'aula di Corte d'Assise sono state mostrate le foto delle corde e delle cinture rinvenute nel garage e nell'abitazione di Michele Misseri, lo zio della vittima che fece ritrovare il cadavere e inizialmente si autoaccusò dell'omicidio, e il video in cui il contadino di Avetrana simula lo strangolamento. Il medico legale ha precisato di aver subito nutrito dubbi sulla versione fornita da Misseri.



"La ragazza digerì in fretta i cordon bleu"

Sarah Scazzi può aver digerito in fretta il cordon bleu che mangiò prima di recarsi a casa Misseri, il giorno in cui fu uccisa, e per questo motivo nel suo stomaco non c'era traccia di cibo. E' questo il parere del medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Sarah. Secondo i consulenti di Sabrina Misseri (imputata del delitto insieme alla madre, Cosima Serrano), invece, per digerire il cordon bleu occorrerebbero dalle due alle quattro ore e la ragazzina, quindi, potrebbe essere stata uccisa almeno due ore dopo rispetto all'orario indicato dai magistrati, cioè intorno alle 14 del 26 agosto 2010.

Valentina Misseri: "E' mio padre l'assassino di Sarah"

"Sono convinta che mio padre ha ucciso Sarah, purtroppo". A dirlo Valentina Misseri, sorella di Sabrina e figlia di Cosima Serrano, rispondendo alle domande dell'avvocato Franco Coppi. "Non lo perdonerò mai per quello che ha fatto a Sarah - ha aggiunto -, ma è pur sempre mio padre". Rispondendo a una domanda sui motivi per i quali "a un certo momento ha accusato Sabrina e poi ha ritrattato la ritrattazione", Valentina ha detto che "la prima volta che aveva accusato Sabrina, aveva preso dei farmaci. E poi non ricordava niente".