Torino, è morto a 85 anni Sergio Pininfarina

foto Ap/Lapresse Correlati Auto, in lutto il mondo del design 11:12 - E' morto, all'età di 85 anni, Sergio Pininfarina, imprenditore e designer a capo della storica azienda di carrozzerie. Nato a Torino l'8 settembre 1926, era stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 23 settembre 2005. E' stato presidente della Confindustria dal 1988 al 1992. Suo il design di molte auto di casa Fiat, Alfa Romeo e Ferrari.

Alla morte del padre, Battista "Pinin" Farina, Sergio, nato Farina, acquisisce la presidenza dell'omonima azienda di carrozzeria di Torino. Il diminutivo Pinin è stato aggiunto al cognome originario di Sergio nel 1961, con decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.



Ingegnere meccanico dal 1950, cominciò a lavorare nell'industria del padre, la Carrozzeria Pinin Farina, e nel 1960 divenne direttore generale dell'azienda. Nel 1961 acquisì la carica di amministratore delegato e nel 1966, alla morte del padre, quella di presidente. Infine, nel 2006 divenne presidente d'onore.



Il grande designer e imprenditore è stato anche docente universitario: dal 1974 al '77 ha insegnato "Progettazione di carrozzeria" al Politecnico di Torino. E' morto in casa sua, accanto alla moglie Giorgia. Malato da tempo, Pininfarina non era mai riuscito a superare il dolore della tragica morte del figlio Andrea, scomparso il 7 agosto 2008 in un tragico incidente non lontano dalla sede dell'azienda, a Cambiano, in provincia di Torino.



Squinzi: "Se ne va un simbolo"

"E' un simbolo che se ne va". Così il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha commentato la scomparsa di Pininfarina. "Ho avuto modo - ha aggiunto - di conoscerlo e frequentarlo in Confindustria. E' stato uno dei grandi dell'industria italiana, uno degli esempi del made in Italy conosciuto in tutto il mondo. E' una grossa perdita".