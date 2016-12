foto LaPresse

01:45

- Una barca a vela, con due persone a bordo, è stata soccorsa in serata dalla capitaneria di Porto. Si trovava a un miglio e mezzo dalla costa, nel mare Adriatico, di fronte al Lido Adriano, con il motore ausiliario in panne. La barca era partita da Venezia per Crotone e aveva pianificato una sosta intermedia a Rimini. L'allarme ha fatto scattare i soccorsi che hanno scortato l'imbarcazione fino alla Marina di Ravenna.