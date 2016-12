foto LaPresse

16:48

- Nuvole in transito sull'Europa centrale stanno interessando in queste ore le regioni alpine, dove si attendono fenomeni di marcata instabilità. Per questo motivo la Protezione civile ha diramato un avviso di avverse condizioni meteorologiche. Dalle prime ore di domani sono previste infatti precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d'Aosta, che si estenderanno poi su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.