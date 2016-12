Caldo, il picco di "Caronte" con 40 gradi

foto LaPresse Correlati Domenica e lunedì con Caronte

Allerta caldo sull'Italia. Per domenica sono previsti record storici, in particolare tra le 13 e le 16. Quaranta gradi a Bologna e Ferrara, 39 a Roma, 38 a Firenze. Allarme nelle tendopoli, dove si potranno raggiungere anche i 50 gradi. Temperature "infernali" per altri 10 giorni. Sabato, in seguito a malori, sono morte cinque persone.

Anche secondo l'osservatorio geofisico dell'Università di Modena e Reggio Emilia le giornate più calde saranno domenica e lunedì. A Reggio Emilia e tra Carpi e Mirandola il range previsto è tra 36 e 39 gradi con tassi di umidità molto alti.



Cinque le vittime del caldo

Enrico Fabi, 78 anni, è morto sulla spiaggia di Civitanova Marche (Macerata). L'uomo si è sentito male e a nulla è valso l'intervento degli operatori del 118. Fabi stava passeggiando lungo la battigia e si è improvvisamente accasciato al suolo, chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e hanno allertato l'ospedale, ma l'imprenditore è morto prima dell'arrivo dei medici. Un anziano è morto invece a Marina di Sarzana.



Il caldo ha fatto anche altre due vittime, sia pure "indirettamente": un 20enne morto per un malore in provincia di Cuneo, mentre faceva un bagno in un torrente per cercare refrigerio, ed un uomo di 42 anni annegato in un piccolo stagno a Monguelfo dopo essersi immerso per rinfrescarsi. Un 53enne è stato colto da malore mentre in bicicletta sulla statale Valassina, in Brianza.



Emilia: malori nelle tendopoli tra gli sfollati

Ancora un giorno di caldo infuocato nelle tendopoli dell'Emilia devastata dal terremoto. Il termometro, nelle zone colpite dal sisma, anche domenica ha superato i 30 gradi e nelle tende, nonostante i condizionatori allestiti dalla Protezione civile, l'aria è irrespirabile. Un grave problema per gli oltre 11mila sfollati, che sta provocando malori soprattutto tra i più anziani. E nei campi crescono tensione e nervosismo.



Le previsioni di meteo.it

Domenica tanto sole e picco del caldo, sempre grazie alla presenza sull’Italia dell’alta pressione di matrice africana. Alla fine del giorno però tempo in peggioramento all’estremo Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che lunedì porterà un po’ di nuvole e qualche temporale in più al Nord, mentre martedì le correnti fresche che seguono la perturbazione attenueranno il caldo in gran parte del Centronord.



Lunedì dunque nuvole su gran parte del Nord, anche se alternate a qualche sprazzo di sole: rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a tratti, qualche temporale anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Sempre bello e soleggiato al Centrosud e Isole. Ancora caldo afoso intenso in gran parte d’Italia nonostante un leggero calo delle temperature al Nord.