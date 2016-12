foto Facebook

- E' stato recuperato anche l'ultimo corpo dei quattro sub rimasti bloccati durante un'immersione nella cosiddetta "Grotta del sangue" di Palinuro. I sub, tre uomini e una donna, si erano immersi questa mattina assieme ad altri quattro escursionisti. Le ricerche erano scattate poco dopo mezzogiorno, quando i sub non erano tornati in superficie al termine dell'immersione.