Finanziere trovato morto nel Casertano

foto Ufficio stampa Correlati Caserta, finanziere trovato morto 16:52 - Un finanziere della unità cinofila della Guardia di Finanza di Aversa, nel Casertano, è stato trovato morto con una ferita da arma da fuoco in aperta campagna, nei pressi della caserma dove prestava servizio. A trovare il corpo dell'appuntato Fabrizio Ferrara, 39enne di Benevento, sono stati i colleghi durante un normale servizio di controllo. Inizialmente era stato ipotizzato un suicidio, ma dalle indagini è emerso che si è trattato di un delitto. - Un finanziere della unità cinofila della Guardia di Finanza di Aversa, nel Casertano, è stato trovato morto con una ferita da arma da fuoco in aperta campagna, nei pressi della caserma dove prestava servizio. A trovare il corpo dell'appuntato Fabrizio Ferrara, 39enne di Benevento, sono stati i colleghi durante un normale servizio di controllo. Inizialmente era stato ipotizzato un suicidio, ma dalle indagini è emerso che si è trattato di un delitto.

Il cadavere del finanziere presenta due ferite da colpi d'arma da fuoco, una mortale alla nuca, l'altra a una mano. Il cadavere è stato rinvenuto in una zona di campagna a poche decine di metri dal muro di recinzione della caserma: il militare era seduto, come se si fosse trattato di un'esecuzione.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario aggravato compiuto da persone non ancora identificate. Gli inquirenti non escludono che si tratti di una rapina finita in tragedia. Il militare era in borghese e, secondo quanto si è appreso, non aveva addosso documenti.



Ferrara era separato dalla moglie con la quale aveva avuto due figli e viveva a Benevento insieme ai suoi genitori mentre la sua ex e i bimbi si erano trasferiti in provincia di Avellino.



I colleghi increduli: "Un ragazzo solare"

"Era un ragazzo sempre scherzoso, solare, amico di tutti. Siamo sconvolti": così i colleghi, ancora increduli, ricordano Fabrizio Ferrara. "Il piantone - spiega uno dei militari in servizio ad Aversa - dice di non aver sentito nulla, ma nella zona di via Nobel (sede della caserma delle Fiamme Gialle, ndr) spesso sparano fuochi d'artificio quindi non è improbabile che possa aver confuso il rumore. "Non riusciamo a spiegarci cosa possa essere successo - dice un altro collega - l'ipotesi, almeno a osservare la dinamica, sembra quella dell'omicidio, ma lui non aveva problemi con nessuno. Ieri sera era uscito a cena con degli amici, quindi era tornato alle 22.30 ed uscito di nuovo.