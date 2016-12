foto Ansa Correlati Meteo 10:13 - Mentre l'anticiclone africano Caronte prospetta per l'Italia il weekend più torrido di quella che si preannuncia come una lunga estate calda, con temperature bollenti, c'è chi inizia a far la conta dei danni di questa bolla di calore africana, su agricoltura e prezzi. Per difendersi dalla straordinaria ondata di caldo gli italiani, oltre ai condizionatori, hanno aumentato del 25% gli acquisti di frutta nella seconda metà di giugno. - Mentre l'anticiclone africano Caronte prospetta per l'Italia il weekend più torrido di quella che si preannuncia come una lunga estate calda, con temperature bollenti, c'è chi inizia a far la conta dei danni di questa bolla di calore africana, su agricoltura e prezzi. Per difendersi dalla straordinaria ondata di caldo gli italiani, oltre ai condizionatori, hanno aumentato del 25% gli acquisti di frutta nella seconda metà di giugno.

Come ogni estate bollente, ci si aspettano picchi di consumo energetico per refrigerare, attraverso i condizionatori, case ed uffici. Ma questa seppur legittima ricerca di frescura avrà un costo.



Dalle bancarelle nei mercati ai negozi fino ai supermercati ma anche nei chioschi attrezzati si assiste intanto ad un aumento consistente della domanda, con almeno 20 milioni di italiani che - stima la Coldiretti - stanno consumando frutta sia a pranzo che a cena. Il caldo che fa soffrire le persone ha però anche favorito - sottolinea la Coldiretti - la maturazione con un aumento della concertazione zuccherina della frutta che è di conseguenza piu' gustosa, in un Paese come l'Italia che ha la leadership europea nella produzione di frutta e verdura, in varietà, qualità e quantità.



Per aiutare a fare acquisti di qualità al giusto prezzo la Coldiretti ha messo a punto un vademecum nel quale si consiglia sempre di verificare la presenza dell'etichetta di provenienza e l'origine nazionale, di prediligere le varieta' di stagione che presentano le migliori caratteristiche qualitative e il prezzo più conveniente, di preferire le produzioni e le varieta' locali che non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto garantiscono maggiore freschezza, di privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori, nei mercati, nelle botteghe e nei punti vendita di Campagna amica dove non ci sono intermediazioni e il prodotto arriva più fresco e dura di più.



Scegliere inoltre gli ortaggi e la frutta con il giusto grado di maturazione, quando sono esaltate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali; optare per acquisti ridotti e ripetuti per garantirsi sempre l'elevato grado di freschezza ed evitare di essere costretti a buttare i prodotti eccessivamente maturati con il calo; privilegiare il consumo di verdure crude perché con la cottura - conclude la Coldiretti - si perde parte di acqua, sali minerali e vitamine.